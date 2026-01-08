תקיפת הרב ביפו: החשוד נעצר והועבר לחקירת שב"כ

החשוד בתקיפת הרב ביפו בתחילת החודש נעצר היום (חמישי) והועבר לחקירת שב"כ. התקיפה אירעה ביום חמישי שעבר בשעות הערב, כאשר הרב הותקף ברחוב יפת בעיר ונפצע קל.

במהלך החקירה, הופעלו אמצעים טכנולוגיים ופעילות מבצעית מאומצת אשר הובילו בסופו של דבר את שוטרי משטרת יפו והיחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב איילון לזהותו של החשוד. שבוע לאחר התקרית, שוטרים הגיעו לביתו של הצעיר, בשנות ה-20 לחייו, ועצרו אותו כאמור. בחיפוש במתחם נתפסו גם אקדח ותחמושת בניגוד לחוק.

הקורבן, רב מישיבת ההסדר ביפו וחבר בקהילה הותקף בעת שהלך ברחוב. הוא פונה לבית החולים איכילוב לאחר שנפצע. על פי עדויות, התוקף, פורע ערבי, תקף את הרב וקילל אותו בשל היותו יהודי.

בראיון ל-i24NEWS, משה שנדוביץ, מנהל הישיבה והמוסדות של הרב מלי ביפו, סיפר: "הוא רב, לומד בישיבה ולוחם במילואים שהיה בעזה. הוא רק הלך ברחוב יפת ביפו וקפץ עליו ערבי באגרוף ושבר לו את המקפיים תוך כדי קריאות 'אללה אכבר'".