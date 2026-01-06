תחקיר: הכנופייה שניסתה להשתלט על קרקעות - ולמכור אותן במיליוני שקלים
חברי כנופייה חשודים ששלחו נוכל שהתחזה לאדם אחר וניסה לשווק בשמו קרקע יוקרתית אך רגע לפני שהעסקה נחתמה, השקר נחשף • עדי מאירי הביאה את עדויות הרוכשים שכמעט נפלו בפח - ותיעוד של הנוכל בפעולה • צפו
עדי מאיריכתבת מגזין i24NEWS
חברי כנופייה ניסו להשתלט על קרקעות ולמכור אותן במיליוני שקלים - אך נתפסו ברגע האחרון. תחקיר של i24NEWS ששודר הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית", מעלה כי החשודים שלחו נוכל שהתחזה לכאורה לאדם אחר וניסה לשווק בשמו קרקע יוקרתית במיליוני שקלים.
הנוכל הציג את עצמו בפני קבוצת רוכשים כבעל הקרקע, סיפק מסמכים מזויפים, אבל רגע לפני שהעסקה נחתמה, השקר נחשף. כתבתנו עדי מאירי הביאה את עדויות הרוכשים שכמעט נפלו בפח, בעל הקרקע שכמעט איבד אותה ותיעוד נדיר של המתחזה לכאורה בפעולה.
