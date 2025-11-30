פרסום ראשון: איש ההייטק החשוד באיומים לרצח ראש הממשלה נתניהו

פרסום ראשון: משה דובמן, מתכנת ואיש הייטק, בעל עבר של איומים על גורמי מערכת המשפט, נעצר אמש (שבת) בחשד שאיים להרוג את ראש הממשלה בנימין נתניהו ולפגוע בעורכת דין מהסנגוריה הציבורית שייצגה אותו בעבר.

במהלך השבוע האחרון שלח דובמן מספר מיילים מאיימים לעורכת הדין, ובהם כתב כי יהרוג אותה. באותן התכתבויות כלל גם איום מפורש לפגוע בראש הממשלה. לפי גורם בחקירה: האיומים בוצעו בהתכתבויות מייל, אך מדובר באמירות "ברף הגבוה ביותר".

נגד דובמן הוגש בחודש פברואר האחרון כתב אישום בגין איומים חמורים על שופט בית משפט השלום בתל אביב, רון גולדשטיין, ועל תובע בתביעה אזרחית. בין היתר, השמיע אמירות שכללו אזכור של בתו של השופט, בנוסח שהעלה חשש ממשי לפגיעה בהם.

בית המשפט הגדיר את מסוכנותו אז כגבוהה מאוד וקבע כי אינו מתאים לחלופת מעצר. האיומים כעת - בעודו נתון במעצר על תנאי. בהמשך היום יובא לדיון הארכת מעצר.