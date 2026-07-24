20 שנה לרצח תאיר ראדה: התיק עובר לימ"ר תל אביב

עשרים שנה אחרי רצח הנערה תאיר ראדה בבית ספרה בקצרין, הועבר אתמול (שלישי) תיק החקירה מימ"ר צפון לימ"ר תל אביב. המהלך מתבצע במקביל לעתירה שהגישה אילנה ראדה, אמה של הנערה הנרצחת, ובהתאם להחלטת ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה. התיק נמצא כעת בבחינת ימ"ר תל אביב.

במשטרה הבהירו כי אין מדובר בפתיחה מחדש של החקירה, אלא בהעברת הטיפול בין היחידות: תיק רצח שלא פוענח אינו נסגר לעולם, ובהתאם לכך ממשיכים להיבחן ולהיחקר כיוונים שונים.

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הפרשה הסעירה את המדינה במשך קרוב לשני עשורים. רומן זדורוב, שעבד כמפעיל רצפה בבית הספר בקצרין, הורשע ברצח ראדה ב-2006 וריצה 15 שנות מאסר, אך לאורך כל השנים טען לחפותו. הפרשה כללה משפטים חוזרים, ערעורים ודיונים ציבוריים סוערים סביב הראיות ואופן ניהול החקירה המקורית.

בסוף 2023 זוכה זדורוב מחמת הספק בבית המשפט המחוזי בנצרת, והזיכוי אושר בבית המשפט העליון. בספטמבר 2025 הגיעה המדינה להסדר פשרה עם זדורוב, לפיו יזכה לפיצוי של 17 מיליון שקל בגין שנות המאסר שריצה.