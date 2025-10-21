המשטרה דפקה בדלת - כמיליון ש"ח במזומן הושלכו מהחלון

כסף ישראלי וזר בשווי של מעל מיליון וארבע מאות אלף ש"ח במזומן הושלכו מחלון בית בעת פעילות של המשטרה אתמול (שני) כנגד תושב נצרת המזוהה עם ארגון פשיעה.

אתמול הגיעו לוחמי יחידת הגבולות של היחידה המרכזית של מחוז צפון לביתו של תושב נצרת המזוהה עם פשיעה מהצפון. עם הגעת הכוח לבית, זיהו השוטרים חפץ גדול הנזרק מתוך הבית לכיוון החצר ולאחר בדיקה הבחינו כי מדובר בכספת ובתוכה מעל מיליון ומאה אלף שקלים ועוד 90 אלף דולר.

בתוך כך, באותו הבית אותר בנוסף לכסף אקדח אייר-סופט ומספר מכשירים סלולרים "מבצעיים" שעל פי החשד שימשו לביצוע עבירות פליליות שונות.

שני חשודים הועברו לחקירה במשרדי הימ"ר בעוד הכסף והמוצגים נתפסו להמשך חקירה ובקשת חילוט והחקירה בעניינם נמשכת.