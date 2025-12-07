לראשונה מאז שחרורה מביה"ח: החלה חקירת הפצ"רית לשעבר

חקירת הפצ"רית נמשכת: יפעת תומר-ירושלמי, הפצ"רית לשעבר החשודה בהדלפת הסרטונים ממחנה שדה תימן, הגיעה היום (ראשון) למשרדי יחידת להב 433 בלוד לאחר שאתמול זומנה לחקירה עם שחרורה מבית החולים בסוף השבוע.

תומר-ירושלמי, כזכור, הייתה מאושפזת במשך כחודש בבית החולים איכילוב בתל אביב לאחר שבלעה מספר כדורי שינה, ככל הנראה כניסיון התאבדות. בזמן אשפוזה לא נחקרה, אך עם זאת המשטרה המשיכה לקדם את החקירה עם איסוף ראיות נגדה, וקצב החקירה לא נפגע.

כמו כן המשטרה לא ביקשה את הארכת מעצרה של הפצ"רית לשעבר, אשר הסתיימה לפני כשבועיים, זאת בעקבות מצבה הרפואי. תנאי שחרורה המגבילים עתידים להסתיים בסוף החודש.