הפרקליטות הגישה הבוקר (חמישי) לבית המשפט המחוזי לנוער בבאר שבע כתבי אישום נגד ארבעה קטינים תושבי העיר, בגין מעורבותם ברצח דסטאו צ'קול ז"ל.

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כזכור, הרצח של דסטאו צ'קול, בן 19 במותו, התרחש באותו השבוע שבו נרצח ימנו זלקה ז"ל בפתח תקווה. צ'קול נדקר ונפצע באורח קשה בבאר שבע ביום שישי האחרון, ולאחר מכן פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה. שם, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

מכתבי האישום, שהגישו עורכות הדין עינת נהון אפרתי ותהילה נידם מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי בין הנאשמים למנוח הייתה היכרות מוקדמת. על פי הנטען, ביום 24.4.26 בשעות הבוקר המוקדמות, נודע לנאשם א' (16) כי המנוח שוהה בסמוך לביתו. בעקבות זאת יצר קשר עם יתר הנאשמים במטרה לתקוף את המנוח. נאשמים א' ו-ב' (17) הצטיידו בסכינים, בעוד שנאשמים ג' (16) ו-ד' (15) הגיעו למקום כשהם מצוידים במוטות ברזל.

על פי כתב האישום, באותו זמן, ישב המנוח דסטאו ברחבה מתחת לביתו יחד עם חבר, האזין למוזיקה ושתה. הנאשמים התקדמו לעבר השניים כשהם מסתירים את פניהם באמצעות כובעי מעיליהם. לאחר שזיהו את המנוח, חלקם רצו לעבר המנוח וחברו שהם אוחזים בכלי הנשק בהם הצטיידו ובמקביל נאשם נוסף' התקדם לעברם בעודו אוחז את מוט הברזל. חברו המבוהל של המנוח נמלט מהמקום.

על פי הנטען, אחד הנאשמים היכה את המנוח באמצעות מוט הברזל, המנוח ניסה להימלט אך מעד ונפל ארצה. בעודו מוטל על הקרקע, דקרו אותו נאשמים א' ו-ב', בעוד נאשמים ג' ו-ד' עומדים בסמוך כשהם אוחזים במוטות הברזל. לאחר מכן נמלטו הנאשמים מהמקום ופעלו להעלמת חלק מהראיות. כתוצאה מהתקיפה נקבע מותו של המנוח.

יצוין כי לנאשמים א' ו-ב' יוחסה עבירת רצח בכוונה; לנאשם ג' יוחסה עבירת רצח באדישות; ולנאשם ד' יוחסה עבירת המתה בנסיבות של אחריות מופחתת. בנוסף, יוחסו לכלל הנאשמים עבירות של החזקת סכין ושיבוש מהלכי משפט. לצד כתבי האישום הוגשו בקשות למעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.