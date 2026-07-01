הפקרת עדי המדינה ומשפחותיהם: האיומים, ההתנכלויות והמחיר הקטלני

עדי מדינה שחצו את הקווים כדי להעיד נגד בכירי העבריינים המוגדרים כגדולים והמסוכנים ביותר בישראל, נותרים ללא הגנה מספקת מצד הרשויות ומופקרים לגורלם.

הערב בפרויקט מיוחד של i24NEWS, נחשוף כיצד עדים מרכזיים באחת מפרשות הפשיעה הגדולות והחמורות ביותר שנחקרו בארץ - לצד בני משפחתם הקרובים - מוצאים את עצמם חשופים באופן יומיומי לאיומים ממשיים על חייהם. על פי הממצאים, חלק מאותם אנשים שסייעו למערכת אכיפת החוק שילמו בחייהם ונרצחו.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

התחקיר מציג מסמכים פנימיים המספקים הצצה ישירה ויוצאת דופן אל עומק המצוקה והפחד שבהם שרויים העדים ובני משפחותיהם, בעודם סופגים שלל התנכלויות קשות. התמונה מדאיגה: כשלים מערכתיים ביכולתה של המדינה לספק הגנה לחשופים, דווקא לאחר שהעזו לפתוח את הפה ולמסור עדויות מפלילות - שכן מדובר באנשי מפתח שבלעדיהם למערכת אכיפת החוק אין כמעט סיכוי להפיל את ראשי ארגוני הפשיעה הגדולים.