סכסוך בבית ספר - הוביל לרצח: המשטרה הודיעה הבוקר (שישי) כי פוענח רצח ואיל סעאידה, תושב אום אל-גנם בן 22, בפברואר האחרון. הוא הגיע לקנות לחם במאפייה בצאת צום הרמדאן ונפגע מכדור תועה שנורה על רקע סכסוך שהחל בבית ספר. כתב אישום יוגש נגדם בתחילת השבוע.

חקירת המקרה הוטלה על היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז צפון, וכחודש וחצי לאחר הרצח, עם הפיכתה לגלויה, נעצרו מספר חשודים במעורבות.

מהחקירה עלה כי הרקע לאירוע הינו סכסוך שהחל בבית ספר והמשיך לדקירות ברחוב ראשי ביישוב שיבלי, במסגרתם הוגש כתב אישום נגד הדוקר. האירועים הסתיימו בירי מסיבי לעבר עסקים של קרוב משפחתם של אחד הצדדים המעורבים בקטטה.

דוברות המשטרה

עוד עלה כי המנוח, שלא היה היעד לפגיעה, נפגע מכדור תועה, נפל הצידה בתוך רכבו ורק כעבור דקות ארוכות זוהה על ידי העוברים והשבים במקום שהזעיקו את צוותי הרפואה. במהלך החקירה, הצליחו החוקרים לקשור חמישה נאשמים קטינים ובגירים לאירוע שתוכנן על ידם בדייקנות תוך הצטיידות מראש וברכב מבצעי ונשק ארוך.

נצ"מ אייל הררי מפקד היחידה המרכזית של מחוז צפון ציין: "פענוח רצח זה, מצטרף לשורה של הישגים אותם חשפנו השבוע במחוז צפון ובינהם הסוכן סמוי שהפליל סוחרי אמל"ח רבים, פענוח ניסיון חיסול של ראש רשות מכהן ומעצר חשוד ברצח בעיר נצרת".

"כל ההישגים האלה מצביעים על נחישותנו להילחם בפשיעה ברחוב הערבי ואנחנו נמשיך לפעול נגד מחוללי הפשיעה החמורה תוך שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותנו, על מנת למצות עימם את הדין ולחזק את ביטחון התושבים", סיכם.