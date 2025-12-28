חוקר בכיר בתיקי נתניהו נחשד בהעברת מידע לארגון פשע

סנ"צ בדימוס צחי חבקין, חוקר לשעבר בלהב 433 וכיום עד הגנה במשפט נתניהו, הוא אחד השוטרים שנעצרו בחשד להעברת מידע מודיעיני לארגון הפשע מוסלי, כך התיר היום (ראשון) לפרסום בית המשפט המחוזי בירושלים.

בחודש ספטמבר נחשפה פרשת חדירת משפחת מוסלי ללהב 433, לאחר שחמישה חשודים, בהם קציני משטרה, נעצרו בחשד שהעבירו מידע רגיש למשפחת הפשע, בתמורה לטובות הנאה.

לפי המשטרה, הקשרים בין הצדדים נמשכו קרוב לשנה וכללו חשדות לשוחד, מרמה והפרת אמונים. בין היתר נבדק חשד כי מידע מתיקי חקירה רגישים, בהם תיקי האלפים נגד נתניהו, הגיע לידי משפחת הפשע. בהמשך נעצר גם מיליארדר ישראלי בחשד למעורבות בפרשה.

אלי מוסלי עצמו הכחיש את המיוחס לו וטען: "לא נתתי שוחד לאף אחד". לצד מוסלי נעצרו גם יוסי הורברג - שמוגדר כאיש הכספים של הארגון, בעלי צ'יינג החשוד בהלבנת הון, וכן חוקרים פרטיים וקצינים בדרגת רב פקד - חלקם שירתו ביחידת העלית להב 433. על חלק מהעצורים הוטלו צווי איסור פרסום.