פרסום ראשון: עובדי עיריית חריש התלוננו במשטרה בגין שחיתות

עובדי עיריית חריש הגישו היום (שני) תלונה רשמית במשטרה בגין חשד לשוחד, ניפוח חשבוניות והטיית מכרזים. העובדים טוענים כי מצאו פערים משמעותיים בין עבודות שבוצעו בפועל לבין סכומי חשבוניות, סירבו לחתום על אישורי קבלנים, ואספו במשך חודשים מסמכים, הקלטות ותיעודים.

לדבריהם, פנו ליועץ המשפטי ולמבקר העירייה אך לא קיבלו מענה, ואף חוו עוינות מצד מנהל האגף. בהמשך פנו לחברת המועצה שני גרינברג, שפנתה למשרד הפנים וביקשה הגנת חושפי שחיתויות. לצד הפנייה למשטרה, העובדים העבירו את החומרים גם למבקר המדינה.

פרשה זו מצטרפת לחשיפה מהשבוע שעבר, לפיה ראש עיריית נצרת לשעבר עלי סאלם ובכירים נוספים נעצרו בחשד לשחיתות. המעצרים בוצעו במסגרת מבצע "מבוך הקסם" של המשטרה נגד ארגוני הפשיעה בצפון. כמו כן נעצרו בכירי ארגון הפשיעה בכרי - בהם סמיר בכרי וזוהיר בכרי.

המעורבים חשודים כי לקחו חלק פעיל בהעברת סכומי עתק לאנשי ארגון "בכרי", ובכך הביאו לפגיעה קשה במצבה הכלכלי של העיר נצרת ובאיכות חייהם של תושבי המקום.