חרף התנגדות המשטרה: ביהמ"ש שחרר חשוד בהעסקת שב"חים

חרף התנגדות המשטרה: בית משפט השלום בירושלים הורה היום (שישי) על שחרורו של תושב מזרח העיר בשנות ה-50 לחייו, החשוד בהעסקת שב"חים בבית הקברות המוסלמי בעיר העתיקה, אחד מהם בעל עבר פלילי וחשוד גם בהסתה והזדהות עם ארגון טרור.

במשטרה טענו למסוכנות ביטחונית רבה שנשקפת מצידו של המעסיק וביקשו להאריך את מעצרו בחמישה ימים. עורך דינו טוען כי המשטרה מתנכלת אליו בשל תפקידו בוועדה מטעם הווקף על בתי הקברות במזרח ירושלים. שופט השלום אריאל ארליך שהורה על שחרורו למעצר בית, קבע יש מסוכנות בשל המציאות הביטחונית המורכבת אך ניתן לאיין את החשש לשיבוש באמצעות מעצר בית.

החשוד, אחמד דג'אני, נעצר שלשום ברקע מעצר מספר שב"חים לפני כשבועיים בבית קברות בעיר העתיקה שחפרו קברים והודו כי הם מקבלים ממנו תשלום. אתמול בזמן שהיה כבר במעצר, נעצרו שניים נוספים שגם טענו שמקבלים ממנו כסף על העבודה בבית קברות באזור.

חמישה ימים לאחר הפיגוע בצומת רמות, במשטרת ירושלים עצרו במהלך השבוע למעלה מעשרה שב"חים ועוד מספר מעסיקים ונהגים תושבי ירושלים ובית שמש.