ראש עיריית אשקלון, תומר גלאם, הוא החשוד בפרשת השחיתות בדרום, כך נחשף הבוקר (רביעי). כזכור, ביום שני גלאם עוכב לחקירה בחשד לעבירות שחיתות ציבורית עם בכירים מהעירייה ואנשי עסקים, בחשד שהעלימו כספי תרומות שנועדו לציבור הרחב. בהמשך, גם אשתו עוכבה לחקירה.

ראש דסק הפלילים לי עייש פירסמה כי גלאם נחקר גם בפרשה נוספת ונפרדת הנוגעת למימון מערכת הבחירות בשנת 2018. במוקד העניין עומדת הלוואה של מאות אלפי שקלים למימון הקמפיין שלא הוחזרה עד היום. בנוסף, לפי החשד, מאחורי הלוואה זו עמדו אנשי עסקים שפעלו בתמורה לכאורה לקידום אישי וטובות הנאה.

הצעד נגד גלאם ואנשיו מגיע לאחר שבלהב 433 התנהלה חקירה סמויה, אחרי שבשנה האחרונה חברת מועצת הרשות המקומית פנתה אל הנהלת הרשות וביקשה לדעת מה נעשה עם כספי התרומות.

לאחר שלא קיבלה תשובות היא פנתה למשטרה, ובחקירה עלה חשד כי ראש הרשות העביר לכיסו הפרטי כספי תרומות אשר נתרמו על ידי גורמים בארץ ובחו"ל, ונועדו לרווחת התושבים על רקע מלחמת חרבות ברזל ומבצע "עם כלביא".

הכספים שנתרמו למען התושבים הועברו תחילה לקרן קהילתית, אך משם הם עשו את דרכם לידיו של גלאם ומקורביו, בהם בכירים נוספים מהרשות ואנשי עסקים.

ביום שני החקירה עברה לשלב הגלוי, בו המשטרה פשטה על משרדי הרשות ובתיהם של המעורבים בפרשה, וכאמור גלאם ומקורביו עוכבו לחקירה בעת ששהו בכנס של מרכז השלטון המקומי שהתקיים באילת.

איגוד הגזברים ברשויות המקומיות

זמן קצר לפני שנעצר, גלאם נאם בוועידה הכלכלית השנתית של איגוד הגזברים ואמר: "אימא שלי תמיד אומרת לי שהכסף שלך תעשה איתו מה שאתה רוצה, אבל הכסף של הציבור תנהג באחריות מרובה".

עו"ד איתי סהר יו"ר סיעתה של אווה טוטאי באופוזיציה במועצת העיר אשקלון, אשר בזכותה נחשפה הפרשה, מסר ל-i24NEWS כי: “אנו מבינים שעיקר החשדות נגד ראש העיר ויתר המעוכבים קשור בתרומות שהעיר קיבלה במלחמות חרבות ברזל ועם כלביא. עו"ד אווה טוטאי מסיעתנו פעלה בנושא הזה משך חודשים ארוכים והעלתה גם בישיבות מועצה אי סדרים רבים בנושא התרומות - איך הן ניתנו, איך הוקצו ואיך חולקו. סך התרומות שהעיר קיבלה הן בסך של למעלה מ-20 מיליון שקל. עוד מוקדם ובשלב זה רב הנסתר על הגלוי. אנחנו מקווים שהדברים יסתיימו לטובת העיר והתושבים".