תשע שנים לרצח האכזרי במגדל: האב שרצח את משפחתו וילדי שכנים כי "הם עמלק"

תשע שנים לאחד מאירועי הרצח הקשים והמזעזעים שידעה המדינה – הטבח במושבה מגדל. בצהרי שבת חורפית, הפך בית משפחת כרסנטי-סלע במושבה הפסטורלית לזירת דמים, באירוע שהותיר את הציבור הישראלי בהלם מוחלט.

האירוע התרחש ב-28 בינואר 2017, סמוך לשעה 14:00. נדב סלע, אז בן 29, תושב המושבה הממוקמת סמוך לטבריה, נטל סכין ופתח במסע הרג בתוך ביתו.

סלע דקר למוות את אשתו, דור כרסנטי (23), ואת שני ילדיהם הרכים: יוסף בן השנה ושמונה חודשים, ובנימין התינוק בן השמונה חודשים בלבד.

באותה עת שהו בבית גם שני ילדי השכנים שהגיעו לביקור. סלע רצח את נחמן עתיה בן ה-11, אך אחיו הצעיר, נתן בן ה-10, הצליח לשרוד בדרך נס.

נתן, שנפצע קשה, גילה תושייה יוצאת דופן כשהעמיד פני מת. כשסלע עזב את החדר, הילד נמלט דרך החלון והזעיק עזרה. הרוצח נמלט למטע זיתים סמוך, שם נלכד זמן קצר לאחר מכן על ידי תושבים ושוטרים.

המושבה מגדל, המונה כיום כ-2,200 תושבים ומאופיינת באוכלוסייה דתית ושקטה, התקשתה לעכל את המתרחש.

סלע, חוזר בתשובה, לא הראה סימנים מקדימים מובהקים לאלימות קיצונית שכזו, אם כי בריאיון לאתר mako, אמר קרוב-רחוק של דור ז"ל, שסלע חווה תאונת דרכים כחודשיים לפני הרצח. "משהו השתבש אצלו, אבל זה לא היה דרסטי".

לקריאה נוספת:

• רצח נהג המונית דרק רוט: 32 שנים לפרשה שהרעידה את המדינה

• "אמא שלי מסכנה": השיחות ששלחו את ניבי זגורי לשנים בכלא

• רצח את דודתו ובן הדוד: פוענח הרצח הכפול ביקנעם עילית

בחקירתו, סיפק סלע הסבר מצמרר ומנותק למעשיו כשטען: "רצחתי כי הם עמלק". למרות אמירות אלו והיעדר מניע רציונלי ברור, בדיקות פסיכיאטריות שנערכו לו קבעו כי הוא כשיר לעמוד לדין ואחראי למעשיו.

במאי 2018, כשנה וחצי לאחר הרצח, הרשיע בית המשפט את סלע בארבע עבירות רצח ובניסיון רצח. נגזרו עליו ארבעה מאסרי עולם מצטברים, עונש שנועד להבטיח כי יסיים את חייו מאחורי סורג ובריח.

תשע שנים חלפו, והפצע במושבה מגדל ובמשפחות הקורבנות נותר פתוח. זכרון מדמם של שבת אחת שבה נמחקה משפחה שלמה.