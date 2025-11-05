נרצחה בחניקה: פוענח הרצח של אם לשלושה בת"א | פרסום ראשון

הרצח המזעזע והאכזרי של שירלי יהודה, אם לשלושה מתל אביב, שגופתה הוצתה פוענח - כך פרסמה הערב (רביעי) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש, ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי. החשוד ברצח, אורן דנון, מסר לפני יומיים לחוקריו גרסה חדשה למעשה הרצח לאחר שחזר בו מהודאתו הראשונה. על פי הגרסה החדשה, הוא חנק את הקורבן למוות. הודאתו מתכתבת עם דוח הנתיחה הסופי שקבע כי סיבת המוות היא חניקה.

ל-i24NEWS כי דנן טען בפני החוקרים כי בינו לבין יהודה היה קשר רומנטי, אך בידי המשטרה ממצאים שמעלים תמונה אחרת: חיזור חד צדדי, שהסתיים במפגש אחד אחרון בערב הרצח. המשטרה מעריכה כי ייתכן והמפגש היה ניסיון ללבן את הדברים ביניהם. בזמן המפגש ככל הנראה דנן נעלב מדבריה של יהודה ואיבד שליטה בעקבות זאת. הראייה המרכזית שקושרת את דנן לרצח - קונדום לא משומש שאותר בזירה עם שאריות די.אן.איי.

דנן הורשע בעבר בחטיפה ומעשה מגונה בילדה בת 10. בחקירה הראשונית עלה כי הוא והנרצחת עבדו יחד בסניף של רשת "אייס". מהחקירה עלה כי דנן התנפל על שירלי, דקר אותה למוות ולאחר מכן שפך על גופתה (שאותרה בגינה ציבורית צומת יגאל אלון-יצחק שדה) חומר דליק ונמלט מהמקום. ככל הנראה, גופתה הוצתה לאחר הרצח בניסיון לטשטש ראיות.

עורך הדין דותן דניאלי, המייצג את דנן מטעם הסנגוריה הציבורית מסר בתגובה: "על פי הצהרת המשטרה, כתב אישום צפוי להיות מוגש ביום 11.11, נגיב לכל הטענות בבית המשפט לאחר שנקבל את חומר הראיות".