כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגד תושבת המרכז בת 40, בגין תקיפה והטרדה של בן זוגה לשעבר לאחר שהביע רצונו להפרד ממנה.

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מכתב האישום עולה כי האישה הגיעה לביתו של בן זוגה לשעבר בירושלים, והכתה אותן במצחו לאחר שסירב להכניסה לדירה. בהמשך, התקשרה אליו במשך תקופה עשרות פעמים מדי יום, זאת בניגוד לרצונו. לאחר שחסם אותה, התקשרה ממספר חסוי ואמרה לו "הנה תראה אני יכולה לעקוף אותך".

במקרה נוסף הניחה מחוץ לדלת הדירה עוגה ועליה פתק "הרסת לי את החיים שלי". באירוע נוסף, הגיעה לדירה והחלה לדפוק על הדלת תוך צעקות: "הבטחת להתחתן איתי", עד שלבסוף הוזעקו שוטרים שפינו אותה בכוח מהמקום.