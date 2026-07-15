אחרי הגשת כתב אישום נגד ארבעה מעורבים בלבד בהתפרעות ההמונית בחודש שעבר בבית שופט בית משפט העליון נעם סולברג, אירוע שיוזמיו ומארגניו טרם נתפסו על ידי משטרת מחוז ש"י עד היום, הגישו ארבעת הנאשמים, תושבי בית שמש, בקשה לביטול מעצר הבית שלהם.

בדיון שהתקיים לפני ימים אחדים, נציג הפרקליטות התנגד נחרצות להקלות וביטא את החשש מהמשך ההסלמה בשטח: "השטח חם, יש כל הזמן הפגנות ואירועים אלימים. מדובר באירוע חמור ביותר, בהתפרעות ליד בית שופט ביהמ״ש העליון, שבה ניידת משטרה סוטה לאחור כשהנאשמים ממשיכים להתפרע".

שופט השלום ירושלים אופיר טישלר נעתר רק באופן חלקי ביותר לבקשה והתיר יציאה לתפילות בשבת, אך הבהיר בהחלטתו: "כתב האישום הוא חמור ויוצא דופן. המסוכנות הנשקפת מהמשיבים גלומה בעצם ביצוע המעשים כלפי שופט, בניסיון להפחידו ולהרתיעו מעיסוק בנושא שנמצא במחלוקת ציבורית".

עוד צוין כי "הנאשמים במעשיהם גילו כי הם אינם נרתעים מהגעה לכתובת מגוריו של השופט. הם לא היססו להצטרף לחבורה האלימה שהקיפה את ביתו, שברה, ניפצה, זרעה הרס סביב הבית וכמעט שנכנסה אליו. הרושם שעולה מעובדות כתב האישום הוא כי הנאשמים פעלו במצוות מנהיגים או מובילי דעה בעדה החרדית.

כידוע, אש המחלוקת בעיקר בסוגיית גיוס תלמידי הישיבות לא שככה, ואולי אף להפך. מדי יום מתקיימות הפגנות והתפרעויות של הציבור החרדי, שגולשות לא אחת לאלימות.

נשקף לטעמי סיכון לא מבוטל לכך שהנאשמים, בשם הזעם על החלטות שמתקבלות בבית המשפט או בממשלה, יישמעו לקריאה וייצאו פעם נוספת כדי להלך אימים על אזרחים או על משרתי ציבור אחרים שלהם נגיעה ועניין בסוגיית הגיוס.

איני סבור כי בחלוף שלושה שבועות מאז הגשת כתב האישום, וכאשר הרוחות ברחוב הישראלי סוערות עדיין ואש המחאה לא שככה, ניתן לתת במשיבים את האמון הנדרש לצורך ביטול תנאי מעצר הבית".