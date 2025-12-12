דפוס חוזר: ניסה להבריח לישראל את הסם של הנוח'בות - ונתפס

כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים הוגשו היום (שישי) נגד החשוד ניסיון הברחה של אלפי כדורי קפטגון מישראל לירדן. לפני כחודש, הגיע החשוד, תושב ביר הדאג' שבנגב, בן 20 למעבר הגבול ע"ש רבין שבאילת, כשבכוונתו לצאת לירדן. במהלך בדיקה שגרתית אליה הופנה לאחר שעורר את חשדם של בודקי המכס, נמצאו ברשותו אלפי כדורי 'קפטגון' וכמות גדולה של מריחואנה במשקל העולה על 15 ק"ג.

כדורי 'קפטגון' מוגדרים כסם מסוכן ובעל מאפיינים מעוררים, אשר לפי חקירות ופרסומים רשמיים שימשו את מחבלי הנוח'בה של ארגון הטרור חמאס בטבח 7.10.

החשוד נעצר ונחקר במשטרת מרחב אילת, מעצרו הוארך מעת לעת על ידי בית משפט השלום באילת. בימים אלו השלימו חוקרי צוות המעצרים במרחב אילת את חקירתו, ופרקליטות מחוז הדרום הגישה נגדו כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים.