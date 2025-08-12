התחזו לרופאים וגנבו מיליונים: חשד להונאת ענק בחברות רפואה

מומלצים -

המשטרה פשטה הלילה (בין שני לשלישי) על שלוש חברות שירות רפואי בחשד לביצוע הונאות ומעשי מרמה חמורים כלפי מאות קשישים ברחבי הארץ, בהיקף של מיליוני שקלים. זאת, תוך סיכון חיי אדם הכוללת התחזות לאנשי רפואה.

חקירה סמויה שניהלה יחידת ההונאה של מחוז חוף במשטר, יחד עם רשות המיסים, פקיד שומה חקירות חיפה והצפון וביטוח לאומי, הפכה אמש לגלויה. מחומר החקירה עולה חשד כי החברות גובות כספים במרמה, נמנעות מלהעניק שירותי חירום מצילי חיים גם בעת הצורך, ובמקרים מסוימים אף מתחזות לרופאים ומספקות טיפולים רפואיים תוך סיכון ממשי לחיי המטופלים. בנוסף, קיים חשד לאי־דיווח על הכנסות של מיליוני שקלים לרשויות המס.

בפעילות מבצעית מתואמת של שוטרי מחוז חוף מיחידת ההונאה ורשות המיסים, נעצרו חמישה בני משפחה תושבי חיפה ונשר המנהלים את החברות. במהלך החיפושים נתפס רכוש בשווי מאות אלפי שקלים.

בסיום חקירתם, ארבעה חשודים שוחררו בתנאים מגבילים בכפוף לעמידה בערבויות, חשוד מרכזי תושב חיפה בן 42 נכלא. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה תבקש המשטרה להאריך היום את מעצרו בבית המשפט השלום בעכו.

מטעם המשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה לחשיפת עבירות מרמה חמורות, למיצוי הדין עם הפוגעים באוכלוסיות מוחלשות ולהגנה על שלומו וביטחונו של הציבור".