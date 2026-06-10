תושבת רחובות בשנות ה-20 לחייה טוענת כי הוטרדה היום (רביעי) מינית על ידי גבר בעל חזות דתית בקו 201 ברחובות.

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לדבריה, הגבר התיישב מולה באוטובוס, ובשלב מסוים התקרב לעברה והעיר לה הערה בעלת אופי מיני על רקע הלבוש שלה. בין היתר, שאל אותה האם היא עוסקת בזנות. שוטרים הוזעקו למקום והיא הגישה תלונה רשמית במשטרה.

כאמור, מקרי הטרדה ותקיפה מינית מתרחשות לא פעם בתחבורה ציבורית - ולרוב אינם מתועדים. בין היתר, בספטמבר בשנה שעבר הוגש כתב אישום נגד יוסף מסלה, בן 31 מנתניה, בגין מעשה מגונה שביצע בקטינה כבת 16 במהלך נסיעה באוטובוס בירושלים.