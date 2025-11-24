דקירת הטרנסג'נדרית בב"ש: חשוד נעצר, הרקע - עימות בטיקטוק

התפתחות חדשה נרשמה היום (שני) בחקירת אירוע הדקירה של הצעירה הבדואית הטרנסג'נדרית בבאר שבע שהתרחש אתמול בערב. על פי ממצאי החקירה הראשונית, מתברר כי האירוע היה על רק עימות מילולי ברשתות החברתיות עם הדוקר.

החשוד, בן 20 תושב הפזורה הבדואית העובד כשליח בעיר, העלה סרטון לרשת הטיקטוק נגד הקורבן, בו כינה אותה "הומו". בתגובה, האישה קיללה את החשוד, והעימות ביניהם התפתח.

כזכור, אתמול בערב התקבל דיווח במשטרה על אירוע אלימות ברחוב רזיאל בבאר שבע. כוחות מד"א ומשטרה שהגיעו למקום פינו את האישה לבית החולים במצב קל-בינוני עם פצעי דקירה בידיים ופצע בצווארה, כאשר לא נשקפה סכנה לחייה.

בתוך שעה מהאירוע, בלשי תחנת משטרת באר שבע, הצליחו להגיע אל החשוד והוא נעצר. האירוע נחקר כרגע במשטרה תחת חשד לפשע שנאה.