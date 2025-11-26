"אני משתגע בגללך": השיחות בין דורון מדלי לפלסטיני שהטריד לכאורה

ההתכתבויות בין היוצר המוזיקלי דורון מדלי לצעיר הפלסטיני שאותו על פי החשד הטריד מינית נחשפו היום (רביעי). מהן עולה כי היוצר פנה לצעיר לכאורה עם הצעות מיניות, הציע לו לבוא אליו הביתה וכתב בין היתר: "מה לא בא לך פתאום איזו ****ה מהחלומות?".

בשיחה אחת עולה כי מדלי כתב לצעיר: "הייתי שולח מונית שתביא אותך אלי והיינו משתוללים וחוגגים". בשיחה נוספת עולות פניות ישירות יותר, כשבין היתר כתב מדלי לכאורה: "אני משתגע בגללך... חבל שאתה לא פה עכשיו... נעשה אהבה, נשתולל, ו**** לי בפה כמו משוגע?".

"חבל שאני לא בחורה. הלוואי והיית בא לישון איתי מחובק. אני מתגעגע אליך", ממשיך לכאורה מדלי. "אין שום דבר שיכול לשכנע אותך... לא סמים, לא כסף, אתה עקשן. אתה הגבר הכי יפה שפגשתי. כמוך אין אף אחד, בגלל זה אני משתגע בגללך. עכשיו באמצע הלילה אני מת להסניף קוקאין כשאתה ערום איתי...". בהמשך הציע לצעיר "3,000 שקל".

בסופו של דבר הצעיר עונה למדלי: "אני מבין אותך אבל אני לא נמשך ולא אוהב גברים. אני אוהב אותך בתור בנאדם". על כך היוצר השיב: "אני יודע כפרה שלי, אתה כזה מקסים. ושאתה מחבק אותי אני מרגיש שאפשר לעשות איתך אהבה... אתה לא אוהב בכלל בכלל? גם לא מסאג'?".

בהמשך מדלי מבקש מהצעיר למחוק את השיחה: "בוא נתחיל מהתחלה. אני יכול לבקש ממך למחוק את כל השיחה שלנו בוואטסאפ? וזהו, אני לא אנסה להתחיל איתך יותר".

נזכיר כי אתמול נחשף ב-i24NEWS שמדלי עומד בפני תביעה על סך 400 אלף שקלים מצד הצעיר הפלסטיני, בטענה שמדלי תקף אותו מינית, ובתמורה לכך הציע לו כסף וסמים.