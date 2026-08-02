חה"כ שרן השכל מוסרת עדות במשטרה במסגרת בדיקת הליך בחירתו של מבקר המדינה

יו"ר מפלגת "ישראל תחילה", חברת הכנסת שרן השכל, התייצבה הבוקר (ראשון) במשטרה כדי להעניק עדות. הדברים מגיעים במסגרת בדיקה שעורכת המשטרה בעניין הליך בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה, אשר נפתחה לאחרונה ביוזמתה ובאישורה הישיר של היועצת המשפטית לממשלה.

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כזכור, השכל טענה בתצהיר רשמי שהגישה לבג"ץ, במסגרת עתירתה להתפצל מסיעת הימין הממלכתי, כי במהלך סבב הצבעה חוזר לבחירת מבקר המדינה, נדרשו חברי הכנסת של סיעת תקווה חדשה לתעד את הצבעתם בקלפי באמצעות צילום וידאו של עצמם, ולהציג את התיעוד המצולם ישירות לראש הממשלה בנימין נתניהו כדי להוכיח את נאמנותם.

התצהיר המדובר של השכל עומד בסתירה מוחלטת לתצהירי הכחשה שהוגשו לבג"ץ מטעם מנכ"ל הליכוד, דוד שרן, וחברי כנסת נוספים מהמפלגה, אשר הכחישו באופן גורף כי ניתנה דרישה כלשהי לתעד את ההצבעות. הפרשה כולה מתנהלת בצל פסיקת בג"ץ שהורתה על קיום בחירות חוזרות לתפקיד המבקר. הבדיקה עצמה החלה ביוזמת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.