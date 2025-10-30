״נהפוך את כל המיון": אישום נגד הצעירים שתקפו עובד בבי״ח

כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים הוגשו אמש (רביעי) לבית משפט השלום בכפר סבא נגד שני צעירים, תושבי קלנסוואה, לאחר שתקפו באלימות קשה עובד קבלה במיון בית החולים מאיר.

על פי כתב האישום, ביום ראשון בשעה הצהריים הגיעו השניים למיון וביקשו להיבדק בדחיפות. כשהעובד בעמדת הקבלה הסביר כי עליהם להמתין בתור השניים החלו לצעוק לעברו, ואחד מהם איים: "אם לא תטפל בי עכשיו, נהפוך לכם את כל המיון".

כעבור כחצי שעה, כשהאח האחראי חזר לעמדה עם מיטה כדי להעביר את אחד הנאשמים לבדיקה, השניים המשיכו באיומים. העובד ניסה להזעיק את המשטרה. אז, לפי כתב האישום, אחד הנאשמים קפץ מהמיטה אל תוך עמדת הקבלה, הפיל ציוד מחשוב והחל להכות את העובד באגרופים לעבר הפנים והראש, בעוד השני אחז בו מאחור.

העובד נפצע בפניו, סבל משפשופים, נפיחות במצח ורגישות בצלעות, ורק התערבותם של מאבטחי בית החולים הביאה לסיום האירוע.

בחקירתם, השניים הכחישו את המיוחס להם וטענו כי הם "לא זוכרים מה בדיוק קרה״ בזמן האירוע

אחד מהם בעל עבר פלילי מתקיפת עובד ציבור משנת 2021 - השני ללא עבר פלילי.