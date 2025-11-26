תקף מטופל תחת השפעת אלכוהול: עובד זר נעצר בחשד להתעללות

מקרה התעללות מזעזע: המשטרה עצרה אמש (שלישי) עובד זר בבית שמש בחשד כי התעלל פיזית ונפשית באדם בו טיפל, תקף אותו ואף ניסה לפגוע בו באמצעות כלי חד.

צוות רפואי שהגיע לביתו של המטופל בעקבות קריאה מעט אחרי השעה 22:30, הזעיקו את המשטרה לאחר שהפונה לעזרתם לא פתח את דלת הבית.

עם הגעת השוטרים ופתיחת דלת הכניסה לבית, הבחינו כי הקורבן מפוחד ורועד. בבירור מהיר לפשר העניין, גלל בפניהם כי המטפל שלו, עובד זר בשנות ה-40 לחייו, חזר שעות ספורות קודם לבית כשהוא ככל הנראה בהשפעת אלכוהול.

בהמשך לכך, ביקש הקורבן מהמטפל לסייע לו במקלחת, אולם האחרון סירב לכך בטענה שסייע לו להתקלח קודם בשעות הבוקר. לאחר שהקורבן הפציר בו כי אין קשר בין הדברים, החשוד 'נענה לבקשתו', הכניס אותו למקלחת והשאיר אותו לבד ללא השגחה.

לאחר שסיים הקורבן להתקלח, המטפל החזיר אותו למיטה והותיר אותו כשהוא רטוב ועירום. כשביקש הקורבן מגבת, נטל החשוד כלי חד, ככל הנראה מספריים, וניסה לפגוע בקורבן בפלג גופו התחתון. בניסיון לחמוק מפגיעה, נפל הקורבן על הרצפה וכתוצאה מכך נחבל בפניו ובגופו, ונזקק לבדיקות רפואיות בבית החולים, אליהם פונה על ידי גורמי הרפואה.

בסריקה בבית, איתרו השוטרים את המספריים בחדר השירותים. בעת מעצרו, החשוד תקף גם את השוטרים, ולאחר מכן הועבר לחקירה בתחנת בית שמש בגין עבירות של תקיפת חסר ישע, תקיפה הגורמת לחבלה ותקיפת שוטרים. הבוקר הוא הובא בפני בית משפט ומעצרו הוארך ביומיים.