חשד לרצח: אישה בת 45 נורתה למוות בכפר קאסם

חשד לרצח: אישה כבת 45 נורתה למוות הערב (חמישי) ברכב בכפר קאסם. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותה לאחר שמצאו אותה עם פציעות חודרות.

פרמדיקית מד"א אנסטסיה סטלמחוב וחובש מד"א אבינועם מור, סיפרו: "האישה הייתה ברכב כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".

תיעוד מבצעי מד"א

שוטרי מרחב שרון במחוז מרכז פתחו בחקירת נסיבות האירוע, מבצעים סריקות נרחבות באזור, לצד מצוד אחר חשודים במעשה.