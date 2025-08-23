מעצר "על חם": נתפסו חברי כנופייה בחשד לשוד תחנות דלק

מומלצים -

שוטרי יחידת מג"ן ותחנת העיירות עצרו השבוע "על חם" כנופייה החשודה בביצוע שוד מזוין בתחנת דלק, כך פרסמה היום (שבת) משטרת ישראל.המעצר נעשה במסגרת פעילות מבצעית ממוקדת של שוטרי המחוז הדרומי.

היום לפנות בוקר, במבצע משולב בהובלת ימ"ר דרום - יחידת מג"ן ובשיתוף שוטרי תחנת העיירות של מרחב הנגב ולוחמי משמר לאומי דרום נעצרו שלושה חשודים שעה שפרצו אל תחנת דלק בדרום כשהם מצויידים ברעלות, כלי נשק ואמצעי פריצה בכוונה לבצע שוד אלים.

בתקופה האחרונה ניהלו יחידות המודיעין והמבצעים של המחוז הדרומי פעילות סמויה נגד כנופיות שוד אלימות, שעל פי החשד, היו מעורבות במספר אירועים של התפרצויות לבתי עסק, גניבת כספות, תוך גרימת נזק רב במהלך ביצוע העבירות.

לפי החשד, הכנופיות מורכבת מבעלי תפקידים מוגדרים היוצאים לפעילות יחד לאחר ביצוע הכנת שטח מקדימה, שימוש באמצעי פריצה מתקדמים ואמצעי הסוואה שונים כשהם משתמשים בכלי רכב "מבצעיים" ואמצעים נוספים לצורך ביצוע העבירות.

בלשי מג"ן ותחנת העיירות השתלטו על החשודים, תושבי הפזורה. שהשליכו במיידת את נשקם וכלי הפריצה, וביצעו את מעצרם להמשך חקירה בתחנת העיירות.

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי מחוז הדרום ממשיכים בפעילות אכיפה מוגברת נגד עבירות רכוש, תוך שמירה על הסדר הציבורי וביטחון התושבים באזור, בהתאם למדיניות מפקד המחוז הדרומי, ניצב חיים בובליל. מטרת הפעילות היא לטפל בכל אירוע מדווח, לאתר מחוללי פשיעה ולהעמידם לדין – ובכך להמשיך את מגמת הירידה בפשיעה באזור ולחזק את ביטחונם של האזרחים הנורמטיביים".