אחרי שנה בכלא הפלסטיני: תושב רמלה החשוד בשוד בנק טען לעינויים - ושוחרר

תושב רמלה בן 26, שנעצר בימים האחרונים בחשד למעורבות בשוד בנק בעיירה הפלסטינית תרקומיא שבהר חברון לפני כשנתיים, שוחרר למעצר בית לאחר שבית המשפט קבע כי בשלב זה אין בידי המשטרה הישראלית ראיות מספקות הקושרות אותו למעשה.

השוד התרחש בחודש יוני 2024, כאשר שני רעולי פנים רכובים על אופנוע הגיעו לסניף בנק פלסטין בתרקומיא, כשהם חמושים באקדח. על פי החשד, השניים איימו על עובדי הסניף, שדדו כ-300 אלף שקלים ונמלטו מהמקום.

בהמשך, המשטרה הפלסטינית עצרה צעיר מרמלה בחשד למעורבות בשוד הבנק. הוא הוחזק בהמשך למעלה משנה במתקן כליאה פלסטיני, עד שלבסוף שוחרר והוסגר לידי משטרת ישראל לצורך המשך החקירה.

בחקירתו בישראל הכחיש החשוד כל קשר לשוד, וטען כי הודאתו בפני החוקרים הפלסטינים נגבתה תחת עינויים קשים. לדבריו, הוא נכבל במהלך מעצרו, רגליו קשורות לתקרה במשך חמישה ימים, והוא הוכה באמצעות מוטות ברזל עד שנשבר - והסכים להודות במיוחס לו.

המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בחמישה ימים נוספים, אולם בית המשפט דחה את הבקשה והורה על שחרורו למעצר בית.

בהחלטתו מתח בית המשפט ביקורת על התנהלות החקירה וציין: "החשוד הודה במיוחס לו בסופו של דבר לאחר שלדבריו סבל מאלימות קשה וההודאה הוצאה ממנו באיומים. כעת, משהוסגר המשיב לישראל, מבקשת היחידה החוקרת מעין 'מעצר ביניים' לצורך בחינת חומר החקירה בעניינו של החשוד, שכולו בערבית".

"מכאן שאין בידי היחידה החוקרת ולו בדל ראיה להציג לבית המשפט הקושר את החשוד למיוחס לו, למעט ההודאה שטיבה פורט לעיל. אין מקום להותיר את המשיב בבית מעצר ישראלי על יסוד מסמכים שהיחידה החוקרת כלל אינה יודעת את תוכנם", נמסר עוד.