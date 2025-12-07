בחשד שביצע מעשים מגונים בתלמידים: מנהל בי"ס ביפו נעצר

על פי החשד, המנהל הטריד מינית את תלמידיו במהלך השנתיים האחרונות • בין היתר, הוא חשוד שהעיר הערות מיניות ובוטות, ונגע באיברי המין של הקטינים

