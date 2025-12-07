בחשד שביצע מעשים מגונים בתלמידים: מנהל בי"ס ביפו נעצר
על פי החשד, המנהל הטריד מינית את תלמידיו במהלך השנתיים האחרונות • בין היתר, הוא חשוד שהעיר הערות מיניות ובוטות, ונגע באיברי המין של הקטינים
מנהל בית ספר ביפו נעצר היום (ראשון) בחשד שביצע מעשים מגונים והטריד מינית תלמידים במהלך השנתיים האחרונות.
ככל הנראה בפרשה ישנם בין שמונה לעשרה קורבנות, אשר היו קטינים בעת ביצוע העבירות. בין היתר, המנהל חשוד בכך שהעיר לתלמידים הערות מיניות ובוטות, ונגע באיברי המין שלהם.
החשוד הועבר לחקירה ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב איילון, והיום הוא יובא לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרו.
באוגוסט האחרון, מורה בחטיבת ביניים נעצר בחשד שתקף מינית תלמידה לאורך מספר שנים, מאז היותה בת 12. כזכור, בקיץ סיפור נוסף הרעיד את המדינה כשנודע שמורה בת 43 מתיכון במרכז בארץ קיימה יחסים אינטימיים עם שני תלמידה בני 17 מבית הספר שבו לימדה - בזמן שתלמיד נוסף נכח במקום.