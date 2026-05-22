גופת גבר אותרה בזירת שריפה על כביש החוף סמוך לזכרון יעקב
המשטרה החלה בחקירת האירוע, על פי ממצאים ראשוניים הרקע ככל הנראה פלילי • בעקבות השריפה שהתפתחה במקום, נסגרו לתנועה כביש 2 לדרום וכביש 67 באזור מחלף זכרון יעקב
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
גופת גבר אותרה הבוקר (שישי) בזירת שריפה בכביש החוף, סמוך לזכרון יעקב. פרטי הגופה טרם ידועים. המשטרה החלה בחקירת האירוע, על פי ממצאים ראשונים הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי.
>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<
הגופה נמצאה לאחר שהגיע דיווח על שריפה במקום. במסגרת מאמצי הכיבוי נסגרו לתנועה כביש 2 לכיוון דרום באזור מחלף זכרון יעקב, וכביש 67 לכיוון מערב.
פרמדיקית מד"א מיכל סקוירסקי סיפרה: "ראינו אותו שוכב על הרצפה, בשטח פתוח כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם כוויות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות