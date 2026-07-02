פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) כתב אישום נגד ארבעת תושבי חדרה החשודים ברצח יואב זאב גלבוע ובהעלמת ראיות. מפרטי החקירה, המתפרסמים לראשונה, עולה כי פריצת הדרך הגיעה לאחר שרכב מסוג מאזדה 5, שתועד במצלמות אבטחה, נמצא נטוש באתר בנייה. ברכב אותרו מצלמת דרך פעילה וכתמים החשודים כדם. החוקרים גילו כי מצלמת הדרך תיעדה כמעט את כל שרשרת האירועים ביום הרצח.

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על פי התיעוד, הקורבן נאסף בתל אביב, ישב ברכב, אכל ושתה. בהמשך הגיע החשוד אמיל אבשייב לביתו בחדרה, עלה לדירה והותיר את הקורבן ברכב. לאחר מכן ירד, על פי החשד, עם כלי הרצח ובגדים אחרים. לפי החקירה, הרצח בוצע מחוץ לרכב.

עוד עולה כי מצלמות בבניין תיעדו את אבשייב יוצא כשעל ידיו כתמים אדומים וחולצתו מגואלת בדם, תוך שהוא מנסה להסתיר את ידיו. בהמשך, במשך כ-20 דקות, החשודים ניקו את הרכב בניסיון לשבש ראיות. לאחר מכן הצטרף רוסלן אברמוב לאבשייב, והשניים תדלקו ונסעו לבצע את שריפת הגופה.

לפי החקירה, הגופה הושלכה כבר בערב 21 במאי, אך הוצתה רק בבוקר 22 במאי. במכון לרפואה משפטית באבו כביר נספרו כ-50 דקירות בגופה, וזיהוי הקורבן הושלם רק לאחר כשבוע. עוד עולה כי אלמלא השריפה והעשן, ייתכן שהגופה לא הייתה מתגלה במשך זמן רב, מאחר שלא הוגשה תלונת נעדר.

בין הנאשמים: אמיל אבשייב, שהורשע בעבר בניסיון רצח, ריצה כ-10 שנות מאסר ושוחרר ב־2025, רוסלן אברמוב, גיסו של אמיל, ודוד אבשייב, בנו של אמיל. בחקירתו טען אבשייב כי הכיר את הקורבן משוק הכרמל, אסף אותו והוריד אותו בהמשך הדרך. הוא שמר על זכות השתיקה בחקירות, אך ברכב נמצאו כתמי דם של הקורבן ושלו.