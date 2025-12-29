600 שוטרים פושטים על הכפר תראבין שבנגב, התושבים טוענים: "מתנכלים לנו"

המשטרה הודיעה היום (שני) כי החלה בפעילות מבצעית רחבה בהשתתפות מאות שוטרים, שפועלים "לכיתור מלא של הכפר תראבין כחלק מפעילות רחבת-היקף". בשעה זו, מתאספות מאות ניידות בסמוך ליישוב גבעות בר במטרה "לאכוף סדר וחוק". לפחות 600 שוטרים פועלים באזור, בוצע ירי חי.

הכניסות לכפר סגורות בשלב זה על ידי המשטרה, שחילקה דוחות כחלק מהפעילות באזור - ובודקת את כל העוברים והשבים. מג'די תראבין, תושב הכפר, סיפר ל-i24NEWS: "זורקים רימוני גז והלם נגד ילדים, מחפשים בכוח להצדיק את הפעילות על כלום, זו התנכלות".

בתוך כך, בסיסי צה"ל בעוטף עזה הוציאו אזהרה מפני "פעולות נקם" מצד המגזר הבדואי. בהודעה שהופצה נכתב כי "עקב פעילות משטרתית חריגה, התקבלו התראות ממוקדות על פעולות נקם על מוצבים בגזרה שלנו ספציפית. יש לשים לב לתנועות חשודות במרחב ולגלות עירנות בשערים".

כאמור, הדברים מתרחשים לאחר הצתת הרכבים ביישוב גבעות בר. במשטרה מייחסים את הפעולות הללו כפעולות נקם על מבצע "סדר חדש". בעקבות ההסלמה, החליטו בתי ספר באזור כי הסעות תלמידים לא ייסעו בכביש העובר בסמוך לכפר - וייעשו סיבוב עוקף גדול דרך באר שבע.