"הפעיל עליה מניפולציה": המורה שחשוד באונס תלמידה בתיכון היוקרתי בת"א

פרטים חדשים מפרשת אונס התלמידה בתיכון יוקרתי בת"א: הוריה של התלמידה, בת 12.5, גילו במקרה את הקשר שנוצר בינה לבין המורה לפני פחות משבוע. הם פנו מיד למשטרה והגישו תלונה.

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במסגרת החקירה, אותרו התכתבויות בעלות אופי מיני בין השניים. בתחילת חקירתו, הכחיש המורה כי נפגש עם התלמידה, אולם לאחר שהחוקרים הציגו בפניו את התכתובות, שינה את גרסתו וקשר את עצמו לחלק מהאירועים. המורה הודה בקיום מגע מיני, ליטופים ועיסויים, אך הכחיש כי התקיימו יחסים מלאים ודחה את החשד לעבירות אינוס.

עוד עלה מהחקירה, כי לפחות בשני מקרים, לפי החשד אסף המורה את התלמידה ברכבו ונסע עמה לחופי הים בת"א. במשטרה חושדים כי המפגשים נועדו לקיום מגע מיני.

בנוסף, המורה חשוד כי לא דיווח על אירוע מיני אחר הנוגע לתלמידה נוספת שהובא לידיעתו. במשטרה בודקים האם ישנן קורבנות נוספות.