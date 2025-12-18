פרסום: גרסת החשוד המקורב לאייל גולן - "הכל היה בהסכמה"

כבר לפני כשבועיים נחקרו באזהרה במשטרה אנשים מסביבתו של אייל גולן בפרשת החשד לעבירות מין. ראש דסק הפלילים הביאה הערב (חמישי) את גרסתו של אחד מהם, החשוד גם הוא ומכחיש את הטענות.

אחד המקרים שעליהם העידה המתלוננת התרחש, לטענתה, במלון באילת בשנת 2021. לפי עדותה, אחד המקורבים נתן לה שוט של אלכוהול, וכשהגיעו למלון היא כבר התקשתה להחזיק את עצמה. בשלב מסוים, כך טענה, הוא הפשיט אותה בניגוד לרצונה ואנס אותה. הוא מכחיש וטוען כי "הכול היה בהסכמה, לא שמתי שום סם אונס ולא אנסתי אותה".

אתמול הזמר חשף כי הוא זה שנמצא במרכז הפרשה וטען כי מדובר בניסיון סחיטה. לפי מידע שהגיע ל-i24NEWS אכן אפשר לאשר שהוא נסחט בחודשים האחרונים ע"י אבי לרר, מי שמציג עצמו כחוקר פרטי וחי בימים אלו במיאמי ושמו נקשר בעבר בפרשות הונאה. בימים האחרונים הוא ירד למחתרת.

המתלוננת מאשרת היכרות עם לרר אך טוענת שמעולם לא פגשה אותו. לדבריה הוא התקשר גם אליה בטלפון. "חשבתי שהוא פונה מטעמו של אייל גולן, כשהבנתי שמשהו מפוקפק ניתקתי קשר", מסרה.

