אנס באכזריות בת 19 בבת-ים: העונש שנגזר על הצעיר הפלסטיני

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום (רביעי) בהרכב של שלושה שופטים, 11 שנות מאסר על עדי טמיזה, בן 24 מחברון, שהורשע באונס צעירה בת 19 בחוף הים בבת ים תוך שהוא גורם לה לחבלות. כמו כן, נגזר על טמיזה מאסר על תנאי ופיצוי בסך 75 אלף שקלים למתלוננת.

כאמור, טמיזה הורשע בביצוע אונס ברוטלי אותו ביצע לפני כשלוש שנים, בצעירה שישבה לבדה בחוף הים בגבול יפו-בת ים. במסגרת הטיעונים לעונש, הפרקליטות ביקשה לגזור עליו 15 שנות מאסר תוך שהיא מדגישה את אכזריותו.

בגזר הדין השופטים ציינו: "כמחצית השעה, הייתה המתלוננת נתונה במאבק עם הנאשם במטרה להציל את עצמה, גופה, נפשה וכבודה ממעשה אינוס שביצע הוא בה, תוך גרימת חבלות בגופה ושימוש בכוח. הנאשם היה אדיש לחלוטין לכאבים ולחבלות שנגרמו למתלוננת ולזעקותיה כי יחדל ממעשיו, תוך שמנע ממנה להזעיק עזרה. הנאשם ניצל את פערי הכוחות הפיזיים בינו לבין המתלוננת והפך אותה לקורבן למימוש יצריו המיניים המעוותים".

עו"ד רוית צאלח מימון, התובעת בתיק מפרקליטות מחוז תל אביב, אמרה לאחר מתן גזר הדין: "לאחר כשנתיים של ניהול הוכחות בתיק, גזר אתמול בית המשפט את עונשו של הנאשם, שלא לקח אחריות על מעשיו, לא הביע חרטה ולא גילה כל אמפתיה כלפי המתלוננת. במהלך ניהול המשפט חרף הקושי הנפשי הניכר והפגיעה בה, המתלוננת, חיילת צעירה כבת 19 העזה למסור עדות אמיצה ולעמוד בחקירה נגדית שהובילה להרשעתו. עם מתן גזר הדין יכולה המתלוננת, יחד עם משפחתה, לנשום לרווחה ולפתוח פתח לתהליך של ריפוי ושיקום".