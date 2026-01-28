אחרי ששוחרר מהכלא: העונש למחבל שהורשע ברצח 6 ישראלים

המחבל אשרף זגייר שנדון בעבר לשישה מאסרי עולם על מעורבות ברצח שישה ישראלים, ושוחרר בשנה שעברה במסגרת עסקת החטופים, נשפט באחרונה לעונש של קנס כספי בסך אלף שקלים. בנוסף, רשיונו נפסל לשנה. זאת בעקבות עבירת תנועה שביצע ביום שחרורו מהכלא.

העבירה תועדה במהלך חגיגות השחרור של זגייר, שנערכו בתהלוכה מרובת משתתפים בכפר עקב שבמזרח ירושלים וכללה הנפת דגלי חמאס וקריאות הסתה לטרור. במהלך הנסיעה, נראה זגייר כשהוא עומד על רכב נוסע וגופו מחוץ לחלון.

27א'

במסגרת הסדר טיעון שנחתם עם יחידת התביעות המשטרתית, הורשע המחבל המשוחרר בהתנהגות ללא זהירות בדרך, אי חגירת חגורת בטיחות ונסיעה ברכב שחלק מגופו מחוץ לו. "הנאשם לקח אחריות הודה וחסך זמן שיפוטי", ציינו בתביעה המשטרתית והוסיפו: "אומנם עברו התעבורתי דל, אולם מדובר במי שריצה עונשי מאסר ארוכים". בנוסף לקנס הכספי, גזר עליו בית המשפט פסילה מהחזקה או קבלת רישיון נהיגה למשך שישה חודשים.

i24NEWS

זגייר, שנשפט לשישה מאסרי עולם בגין סיוע בפיגוע הרצחני בקו 4 ברחוב אלנבי בתל אביב בשנת 2002. באירוע נרצחו שישה ונפצעו עוד 84 אזרחים. אביו היה מועמד בעבר ברשימה ערבית למועצת עיריית ירושלים.

המחבל לא הביע חרטה על מעשיו, ומיד עם שחרורו מהכלא בשנה שעברה אמר: "השחרור שלנו היום הוא סמל של ניצחון להתנגדות. המסר שלנו הוא אחדות לעם הפלסטיני, שיתאחד מאחורי ההתנגדות. נמשיך עד שנשיג את חירותינו. העם הזה מקריב קורבנות וימשיך להקריב - עד החירות" .