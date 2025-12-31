כחודש אחרי: נעצרו קטינה וצעיר בחשד לרצח בחניון גני יהושע

שני חשודים נעצרו אתמול (שלישי) על ידי ימ"ר מחוז ת"א במשטרה, בחשד למעורבות במקרה הרצח שאירע בחודש נובמבר בחניון גני יהושע בתל אביב. העצורים - קטינה ובגיר בשנות ה-20 לחייו תושבי לוד, הגיעו היום לדיון להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב, והם יישארו במעצר עד תום ההליכים נגדם.

החשוד המרכזי ברצח נעצר בתחילת החודש בלוד, רגע לפני ביצוע רצח, כשברשותו נתפס אקדח טעון שהיה מוכן לשימוש מיידי.

הרצח התרחש בתחילת חודש נובמבר, כאשר במוקד המשטרה התקבל דיווח על אירוע ירי בחניון גני יהושע בתל אביב. עם הגעת הכוחות לזירה הם זיהו קורבן ירי בשנות ה-30 לחייו, אשר פונה לבית החולים שם נקבע מותו.

בתום החקירה של חוקרי ימ"ר תל אביב שכללה איסוף ראיות וגביית עדויות, נעצרו הקטינה והצעיר, כאשר נגד הצעיר עומדים חשדות נוספים בגין החזקת אמל"ח. מעצרה של הקטינה הוארך בארבעה ימים.

דוברות המשטרה

באותו הערב בו בוצע הרצח בחניון גני יהושע, ה משטרה טיפלה באירוע נוסף, בו נקבע מותו של גבר שפונה לבית החולים וולפסון ללא רוח חיים, לאחר שעל פי החשד נפצע באירוע ירי ביפו.