נתפס תושב ג'סר א זרקא שפרץ לדירת שורד השבי וגנב קורקינט

שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו שלשום בערב (שלישי), לאחר אזעקה, תושב ג'סר א זרקא שעל פי החשד פרץ לדירה במרכז תל אביב בזמן אזעקה בשל ירי טילים וגנב ממנה קורקינט. החשוד נעצר בסמוך עם הרכוש, והיום (חמישי) הוגש נגדו כתב אישום חמור ובקשה למעצרו עד תום ההליכים. בעל הקורקינט שדירתו נפרצה הוא שורד השבי בר קופרשטיין, והמשטרה הצליחה לאתר את החשוד תוך זמן קצר בזכות "AirTag" שהיה מחובר לקורקינט - ותפסו אותו כשהכלי עדיין ברשותו.

מדוברות המשטרה נמסר: "בתאריך 10.3.26, בשעות הערב, נשמעה אזעקה ברחבי גוש דן בעקבות ירי טילים. על פי החשד, במהלך האזעקה ניצל החשוד, תושב ג'סר א זרקא בן 40, את העובדה שבעלי הדירה שהו בממ"ד, התפרץ לדירת מגורים במרכז תל אביב וגנב מהמקום רכוש, לרבות קורקינט חשמלי. עם סיום האזעקה יצא בעל הדירה והבחין כי רכושו נגנב. בעקבות כך התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה, ולאחר זמן קצר, בפעילות מהירה של שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון, נעצר החשוד כשהוא רוכב על הקורקינט שעל פי החשד נגנב מהמקום".

החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלא. מעצרו הוארך בבית המשפט, והיום הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום חמור בגין התפרצות לדירה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.