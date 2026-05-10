ירי בלתי פוסק ברהט: סכסוך בין משפחות הידרדר לקרבות ירי ברחובות

תושבים ברהט דיווחו הערב (ראשון) על ירי בלתי פוסק ברחבי העיר, שנמשך לדבריהם כבר יותר משעה, על רקע סכסוך אלים בין שתי משפחות. לפי העדויות מהמקום, בשלב זה לא נראית נוכחות משמעותית של כוחות משטרה באזור.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

על פי תושבי העיר, סכסוך המשפחות החל לפני כשבוע בעקבות ריב בין ילדים בטיקטוק, שהידרדר לאיומים ברשתות החברתיות, ובהמשך הפך לעימות אלים שכלל חילופי ירי.

היום בצהריים דווח על אירוע ירי נוסף, שבו נפצע אדם באורח בינוני. כעת, לטענת התושבים, בני משפחתו של הפצוע מבצעים ירי לעבר בית המשפחה השנייה, במה שנראה כהסלמה נוספת במעגל האלימות.

לפני כשלושה שבועות, אישה בת 27 נותרה למוות בעיר רהט. המשטרה עצרה את אחיה, גבר בשנות ה-20 לחייו בחשד למעורבות ברצח.

המשטרה פתחה בחקירה בעקבות חשד לאירוע ירי בעיר רהט, בעקבותיו נפצעה האישה באורח אנוש ופונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה, שם נקבע מותה. שוטרי תחנת רהט הוזעקו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע, במסגרתה ביצעו סריקות ואיסוף ממצאים בזירה, לצד פעולות לאיתור חשודים מעורבים וביצעו את מעצרו של אחיה של הקורבן.