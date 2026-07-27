השר כ"ץ והשחרור מהמעצר המנהלי: העבר הבעייתי של החשודים בהצתה ממניע לאומני

פרסום ראשון: שני נערי הגבעות שנעצרו בחשד למספר מקרי הצתה ממניע לאומני בשומרון - שוחררו בעבר ממעצר מנהלי בהחלטת השר כ"ץ.

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משטרת מחוז ש"י בשיתוף השב"כ הצליחה להביא למעצרם של שני נערי גבעות, המוכרים היטב לרשויות, בחשד למעורבות בהצתת מסגד בקוסרה ובמבנים בטולכרם. השניים נעצרו כ-40 דקות לאחר אחת ההצתות בתום תאונה עצמית בעת שנמלטו מהמקום, כאשר ברכבם אותרו בקבוקים עם חומר דליק ואבנים, וכרגע הם שומרים על זכות השתיקה ומעצרם הוארך.

אחד החשודים, איתיאל בן צרויה, הוחזק בעבר במעצר מינהלי בשנת 2024 ושוחרר בהחלטת השר ישראל כ"ץ, שלושה חודשים בלבד לפני פקוע התוקף של הצו עליו הורה שר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

העצור השני היה אף הוא עצור מינהלי ושוחרר בינואר האחרון בהחלטה דומה של השר כ"ץ. השחרורים המוקדמים הללו התרחשו לאחר מאבק ציבורי, וכעת מיוחסת לשניים מעורבות מחודשת בפעולות טרור לאומניות.

גלי ההצתות מגיעים ברקע פיגוע ירי קטלני בכפר תל, שבו נורו למוות מפקד הסוללה בחיל התותחנים רס"ן יובל עזרא וחבר כיתת הכוננות מחוות גלעד בניהו מלט ז"ל. בעקבות הפיגוע דיווחו הפלסטינים על הצתת מסגדים בקוצרה ובכפר כור וריסוס הכתובת "דם יהודים אינו הפקר", לצד פגיעה בכלי רכב וציוד כבד. בצה"ל ובמשטרה גינו בתוקף את הפגיעה במוסדות דת, הבהירו כי יפעל בנחישות לשמירת הסדר, והשיקו מבצע מעצרים נרחב לצד מיפוי בתי המחבלים לקראת הריסה.