כתבי אישום נגד 8 חברי כנופיית SSQ שדקרו קטינים בתל אביב

שבוע לאחר אירוע האלימות הקשה במרכז תל אביב, שבו הותקפו ונדקרו שני קטינים בני 14 ו-15 באמצעות מברג, הפרקליטות תגיש היום (חמישי) כתבי אישום נגד שמונה מחברי כנופיית SSQ. בתום האירוע נעצרו עשרה חשודים, כולם קטינים, וגבשו תשתית ראייתית המייחסת להם מעורבות ישירה בדקירות ובניסיון השוד.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מעצרם של שבעה מהם הוארך בעוד שלושה שוחררו למעצר בית. בין המעורבים בפרשה נמצאים גם ילדים בני 12 ו-13 שנגדם צפויים כתבי אישום בהמשך.

i24NEWS

במהלך החקירה חלק מהחשודים שיתפו פעולה והודו במעשים באופן חלקי, בעוד אחרים בחרו לשמור על זכות השתיקה. לאור חומרת המעשים, בכוונת המשטרה והפרקליטות לבקש מבית המשפט להורות על מעצרם של חברי הכנופיה עד תום ההליכים המשפטיים נגדם, זאת למרות הודעת הסנגוריה על כוונתה להגיש ערר על ההחלטה.

חשיפת הפרשה והגשת כתבי האישום מגיעות על רקע פעילותה הממושכת של כנופיית SSQ (Shapira Squad), שהטילה אימה על תושבי דרום תל אביב והורכבה ברובה מבני נוער ללא מסגרות יציבות.

פעילות הכנופיה, שכללה בעבר גם סחר בסמים ואחזקת אמצעי לחימה, עוררה סערה ציבורית והובילה את מפכ"ל המשטרה להכריז על מבצע ארצי נגד פשיעת נוער.