גנבי אמל"ח: עשרות עובדי קבלן שמועסקים בבסיסי צה"ל נעצרו
גל הרציחות בחברה הערבית נמשך עם 5 מקרי רצח בתוך 4 מים - מה שנעשה לא פעם באמצעות נשק שנגנב מהצבא • ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש הביאה את הנתונים המדאיגים • צפו בדיווח מתוך "המהדורה המרכזית"
לי עייש ראש דסק פלילים
גל הרציחות בחברה הערבית נמשך: ביממה האחרונה נורו למוות וויסאם דבאח בן ה-50 בדיר אל-אסד שליד כרמיאל ואדם אל-עוברה בן ה-21 מרהט. ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש הביאה הערב (ראשון) את הנתונים המדאיגים על תופעת גניבות האמל"ח מבסיסי צה"ל - שלא פעם משמשים במעשי הרצח האלה. בין גנבי הנשק - עובדי קבלן שמועסקים בבסיסי צה"ל. צפו בדיווח המלא מתוך "המהדורה המרכזית"
