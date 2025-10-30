הרצח והדוגמנית: אלו הם שניים מהחשודים הנוספים בפרשה

פרשת הרצח והדוגמנית: מאור אלישע ובר אוטמיזגין הם שניים מהחשודים ברצח שלום ניסים בדירה בפתח תקווה. בית המשפט האריך היום (חמישי) את מעצרם של השניים בשבוע.

"אין ספק כי קיים חשד סביר למעורבותם של החשודים וכי חשד סביר זה הינו ברמה הנדרשת אף לשלב חקירתי זה. הסנגורים מעלים טענות שונות הן ביחס למהימנות מעורבת נוספת המכונה 'הדוגמנית', הן ביחס להרגלי צריכת הסמים של המנוח וסברה כאילו בשל צריכת הסמים הוא נכנס להתקף פרנואידי וקפץ אל מותו מבלי שבוצעה עבירה", ציין השופט בהחלטתו.

בתוך כך, עורך הדין אורי נחמיאס חוזר לייצג את הדוגמנית החשודה בהיבט האזרחי, כאשר היא מתכוונת לנקוט בהליכים נגד כל מי שהפיץ את זהותה בזמן צו איסור הפרסום.

ביום שלישי האריך בית משפט השלום בפתח תקווה את מעצרה של הדוגמנית החשודה ברצח, בשמונה ימים. דקות לפני תחילת הדיון, היא פיטרה את עורכי דינה יוסי פריינטי ואורי נחמיאס ומיוצגת כעת על ידי הסניגוריה הציבורית.

השופט הודיע כי צו איסור הפרסום על שמה של הדוגמנית יישאר בתוקף עד ליום ראשון בשעות הצהריים. במקביל הכריע כי צו איסור הפרסום על שמו של החשוד השני בפרשה יוסר. החשוד הוא דוד קריכלי, שטען טרם הדיון: "אני חף מפשע". גם מעצרו הוארך בשמונה ימים.

מוקדם יותר השבוע ישבה הדוגמנית לריאיון בלעדי ל-i24NEWS, בו סיפרה את שאירע מנקודת מבטה. היא הכחישה כל קשר לפרטים: "קשה לי. אני לא עשיתי כלום, אני אפילו לא הייתי מעורבת". עוד אמרה שהיא לא זוכרת את האירוע: "אני חייבת להיזכר, זה פשוט נמחק לי מהמוח, כאילו מהטראומה".

נזכיר כי לפני מספר ימים, הותר לפרסום כי הדוגמנית, בשנות ה-30 לחייה, ושלושה מעורבים נוספים נעצרו לפני כשבוע וחצי, בחשד לרצח של שלום ניסים בדירה בפתח תקווה. מפרטי המקרה עולה שהאירוע תחילה סווג כהתאבדות, אך עם קבלת הממצאים הראשונים של נתיחת גופת המנוח, עלה חשד לרצח כאשר נמצאו עליה סימני אלימות ודקירה. במשטרה חושדים שהחשודים תכננו את הרצח מראש.