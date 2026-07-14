בית משפט השלום קיבל היום (שלישי) את ערר הפרקליטות, וקבע כי חיים רוטר, לשעבר יו"ר עמותת "השומרים" בבני ברק, שנאשם בעבירות מין - לא ישוחרר למעצר בית. כך למעשה, נדחתה החלטת בית המשפט המחוזי, שהורה על שחרורו באיזוק אלקטרוני.

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כזכור, רוטר נעצר בקיץ 2025 בחשד לביצוע עשרות עבירות מין חמורות, בהן אינוס, מעשה סדום ומעשים מגונים. כתב אישום הוגש נגדו בפברואר 2026, לאחר שהמשטרה קיבלה תלונות רבות, לפיהן ניצל את מעמדו כדי לתקוף מינית עשרות נערים לאורך שנים.

לאחר כתב האישום, התקבלו ארבע תלונות נוספות נגדו. ראש דסק פלילים לי עייש שוחחה עם החוקרים בתיק, שסיפרו על המורכבות כי "זו חקירה בתוך קהילה סגורה, של אדם חזק מאוד - ומול קורבנות שמגיעים לפעמים בפעם הראשונה בחייהם ומדברים".

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כשהחוקרת שואלת את רוטר על החשדות שהוטחו נגדו, והאם דעותיו השתנו, הוא משיב כי הדברים לא היו ולא נבראו. עוד מוסיפה החוקרת ומודיעה לרוטר כי התיק ביישורת האחרונה, ושואלת אותו אם ברצונו לקחת אחריות ולהגיד את האמת. הוא משיב: "באו אנשים ואמרו דברים שלא קרו. אני אביא את הראיות ואתם בעזרת השם תראו בקרוב את הכל ותראו שתפרו את התיק. האנשים האלה שבאו לא הגיעו מרצונם, הובאו בכוח, או הבטיחו להם כסף".