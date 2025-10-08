האלימות במגזר הערבי: גבר נורה למוות בלוד, ילד נפצע קשה מירי

גבר בשנות ה-70 לחייו נורה למוות היום (רביעי) בשכונת פרדס שניר שבלוד, הרקע לאירוע הוא פלילי. מהמשטרה נמסר כי "מערכי המודיעין והזיהוי הפלילי עושים דרכם לזירה לאיסוף ממצאים, לצד סריקות אחר חשודים".

אמש, בוצע ירי לעבר בית ביישוב טורעאן שבגליל התחתון. כתוצאה מכך, ילד ששהה מאחורי המבנה נפצע. מצבו הוגדר תחילה קל ובהמשך הוחמר והוגדר קשה. מרכז רפואי פוריה עדכן הבוקר כי לאחר שהוא טופל ונותח, מצבו מוגדר כעת יציב.

לפי נתוני עמותת "יוזמות אברהם", 195 אזרחים ערבים קיפחו את חייהם מתחילת השנה, בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. לאחר אירוע הירי בלוד, נתון זה עומד על 196 אזרחים, מתוכם 20 שנים. בתקופה המקבילה אשתקד נתון הקורבנות עמד על 179 - עלייה של כ-9% לעומת שנה שעברה.