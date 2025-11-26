הצית מהומה בת"א: נעצר חשוד שפרץ לדירות והבעיר פחים בעיר

משטרת מחוז תל אביב עצרה אתמול (שלישי) תושב אשדוד בן 46 בחשד למעורבות בהצתה ופריצה לדירה בעיר. המעצר מגיע אחרי חקירה שנפתחה בעקבות אירוע שריפת פחי אשפה שהתרחש בסוף השבוע האחרון בשעות הלילה, ברחוב מקווה ישראל.

שלושה ימים לאחר מכן נפתחה חקירה נוספת בחשד לפריצה לדירה ברחוב הרכבת הסמוך למיקום הצתת הפחים, שקרתה גם בשעות הלילה.

מניתוח הממצאים עלה כי שני האירוע בוצעו על ידי אותו אדם. החשוד במעשה אותר באותו רחוב בו פרץ לדירה, על ידי סייר מאגף סל"ע (סיירת לביטחון עירוני) בעיריית תל אביב-יפו, שעיכב אותו עד להגעת המשטרה.

השוטרים שהגיעו למקום עצרו את החשוד והעבירו אותו לחקירה בתחנת לב תל אביב שבסיומה נכלא. הבוקר הובא החשוד להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב, ומעצרו הוארך בארבעה ימים.