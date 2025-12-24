פרסום ראשון: התיק נגד אייל גולן צפוי להיסגר בשל "חוסר ראיות"

קצת יותר משבוע לאחר שהתיק הפך גלוי, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, פרסמה לראשונה במהדורה המרכזית הערב (רביעי) כי התיק נגד הזמר אייל גולן צפוי להיסגר, אלא אם יחול שינוי של הרגע האחרון.

לפי גורם המעורה בפרטים, לאחר בחינה שנערכה בשבועות האחרונים ביחידת ההונאה של מחוז מרכז, לא נמצאו ראיות המצביעות על רף פלילי. בנוסף, באשר למקרה שבו העידה המתלוננת בהקשר של גולן, ההערכה היא שחלה התיישנות.

עד כה נחקרו בפרשה שני מעורבים באזהרה. אייל גולן עצמו לא נחקר, ולפי גורם במשטרה גם אין כוונה לזמנו. לדברי אותו גורם, אם בכל זאת יוחלט על זימון, הדבר ייעשה בעיקר מטעמים פורמליים ״כדי לסמן וי״. עם זאת, במשטרה נערכים לאפשרות שבימים הקרובים גולן או מי מטעמו יגישו תלונה בגין ניסיון סחיטה. מאז פרוץ הפרשה טוען גולן כי הוא נתון למסע סחיטה שנמשך חודשים - וטענה זו נבחנת.

הסיפור המלא בראש העמוד