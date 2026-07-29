ההברחות ההפוכות: תיעוד מהברחות הסמים מישראל לירדן - מי גורף מיליונים?

המלחמה הפכה את היוצרות, צה"ל סגר את הגבולות, ובמקום להיות יעד להברחות סמים מלבנון, מצרים וירדן - ישראל הפכה לאחרונה ליצואנית שלהם. במיוחד לשכנה שלנו ממזרח. אמש ב"מהדורה המרכזית, ראש דסק הפלילים לי עייש הביאה את התיעוד של התופעה המתרחבת - של בדואים מהנגב שמייצאים סמים לירדן.

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מגמה חדשה ומטרידה מעסיקה בחודשים האחרונים את כוחות הביטחון לאורך הגבול המזרחי: תופעה של "הברחות הפוכות", במסגרתה חוליות מבריחים מעבירות סמים מישראל לירדן. תיעוד מיוחד שפרסמה המשטרה מציג הפעלת רחפן של יחידת הגבולות (יג"ל) במחוז הצפוני, אשר זיהה שלושה חשודים באזור מזרחית לכביש 90 כשהם מתקדמים לעבר הגבול. לוחמי היחידה, יחד עם כוחות צה"ל ומשמר הגבול, סגרו על החוליה ועצרו אותם כשברשותם כ-70 קילוגרמים של חשיש, רגע לפני שהספיקו להעבירם מזרחה.

המניע המרכזי העומד מאחורי התופעה הוא כלכלי לחלוטין. קילוגרם חשיש שנרכש באזור גבול מצרים במחיר של כ-1,000 עד 2,000 שקלים, נמכר בירדן במחירים המגיעים לסביבות 30,000 שקלים. פער המחירים והרווח הכלכלי העצום הם שמניעים את התעוזה של המבריחים. רוב החוליות מגיעות מאזור הנגב ומורכבות מחשודים המוכרים למשטרה מעולמות ההברחות.

שיטת הפעולה של החוליות כמעט תמיד זהה: המבריחים יוצאים מהדרום, מגיעים לאזור הגבול המזרחי בצפון, מתאמים את מועד העברה מול גורמים שממתינים בצד הירדני, ומנסים להשליך את הסמים מעבר לגדר או להסתירם סמוך לגבול. בחודשים האחרונים הוגשו כתבי אישום נגד מספר חוליות שפעלו בשיטה זו, כולל תפיסות של 25 קילוגרמים ו-73 קילוגרמים של חשיש במקרים נפרדים.

במשטרה מציינים כי מדובר כבר בסיכול שישי של הברחה מסוג זה, כשבסך הכל נתפסו מעל 200 קילוגרמים של חשיש. מעבר להברחת הסמים, בכוחות הביטחון מדגישים כי הנתיבים והתשתיות המשמשים להברחות אלו משמשים לעיתים גם להברחת אמצעי לחימה חריגים המגיעים לארגוני פשיעה ופח"ע, מה שהופך את המאבק לבלימת התופעה לאתגר ביטחוני ולאומי מורכב.