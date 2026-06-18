ח'אלד גמל בן ה-60 וזוגתו בשנות ה-50 לחייה נורו למוות היום (חמישי), באירוע ירי קטלני שהתרחש בעיר קלנסווה שבשרון. צוותי הרפואה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו של הגבר בזירה בשל הפציעות הקשות, ופינו את האישה תוך פעולות מצילות חיים לבית החולים, אך בהמשך נאלצו לקבוע את מותה.

מבדיקה ראשונית של גורמי האכיפה עולה כי הרקע למעשה המדמם הוא ככל הנראה נקמת דם על רקע של סכסוך משפחות מתמשך באזור.

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דוברות המשטרה

פראמדיק מד"א אחמד אבו-שאח, סיפר: "הגענו למקום וראינו את שני הפצועים סובלים מפצעי ירי בגופם. גבר בן 62 היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום. בסמוך הייתה אישה כבת 50 שגם היא סבלה מפצעי ירי הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה קשה ולא יציב".

שוטרי מחוז מרכז, חוקרי תחנת טייבה ובלשי מרחב שרון החלו באיסוף ממצאים וראיות, במקביל לפעולות המודיעיניות. הכוחות פתחו במצוד אחר החשודים במעשה, שנמלטו מהמקום מיד לאחר ביצוע הירי. המשטרה פועלת כעת במישורים גלויים וסמויים על מנת להתחקות אחר מסלול הבריחה של המעורבים ולמנוע אירועי תגובה.

הרצח בקלנסווה מהווה עליית מדרגה חמורה נוספת בגל האלימות המשתולל בחברה הערבית, שגבה את חייהם של 122 בני אדם מתחילת השנה. רק בימים האחרונים נורתה ונפצעה קשה צעירה מוכרת בבית קפה ביפו במהלך שידור חי בטיקטוק, ובשבוע שעבר אותר זידאן אבו עאמר ללא רוח חיים בחורשה ברמלה בעקבות סכסוך פנימי.