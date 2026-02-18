כך נראית המציאות היום יומית של הפשיעה האלימה שיצאה מכלל שליטה: שודדים שמתפרצים לחנות בצפון, ולא מהססים לירות אש חיה כדי להפחיד את הנוכחים. הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית", כתב הצפון אוריה קשת הביא את התיעוד הבלעדי - כך בוצע שוד חמוש באום אל-פחם.

ערב, לב שכונת מגורים ולפתע שש יריות ישירות אל דלת החנות. על פי כתב האישום, שני צעירים הגיעו לחנות ברכב עם לוחיות זיהוי שהוסתרו. בתיעוד הבלעדי הם נראים יורדים מהרכב רעולי פנים ובידיהם אקדח 9 מילימטר עם מחסנית וכדורים. הם ניגשים לדלת ומנסים לפתוח בכוח אך לא מצליחים. אז מגיע הרגע בו אחד מהם שולף את הנשק, ויורה על דלת הזכוכית.

לאחר שהזכוכית נסדקת, הוא נכנס פנימה, ניגש אל הדלפק, ומנסה לפתוח מגירות. המטרה ברורה - גניבת טלפונים חכמים. בשלב הזה עובד החנות יוצא מהחדר האחורי, והנאשם דורש ממנו את תכולת המגירות. העובד מסרב. אחרי שהם לא מצליחים להגיע לטלפונים, שני השודדים בורחים, נכנסים לרכבם ונמלטים במהירות.

בפרקליטות מייחסים להם ניסיון שוד בנסיבות מחמירות, עבירות נשק וירי מנשק חם. ובמציאות של פשיעה גואה, השאלה כבר אינה אם - אלא איך עוצרים את השוד הבא בלב שכונת מגורים.